Este domingo se jugará la quinta fecha de la fase 3 de la etapa departamental de la Copa Perú, en la que siete equipos luchan por estar en la fase nacional, donde Piura tendrá tres representantes.

Unión Deportiva Parachique, quien está segundo en la tabla de posiciones con 7 puntos en la Serie “A”, enfrentará este domingo a a Jibaja CH., que tiene 9. De ganar este último, esperaría la última fecha para ver si clasifica directo.

El otro cotejo que no fue programado, Belis suma 9 puntos sin jugar, debido a que Olimpia FC. fue separado definitivamente del torneo por actos de violencia por la LDFP. Belis también está en el bolo para avanzar a la siguiente fase.

LA SERIE B

En este grupo, Liberal de La Peña (6) tendrá que luchar duro para vencer en casa al líder Atlético Torino, quien tiene 10 puntos y con medio boleto para ir rumbo a la nacional. De ganar el “Rey de Copas”, dirá presente en la siguiente etapa.

Por otro lado, Estudiantes de Chancay, con sus 4 puntos, intenta ganar al Racing FC. de Tambogrande y sumar 7 y a la espera de una derrota de este equipo en la fecha final, igual que Liberal pierda sus últimos partidos, para alcanzar quedar segundo y definir su pase a la siguiente etapa.

Esta fecha promete ser de infarto, en la que podría salir el primer clasificado oficial y las posibilidades que ostentan los demás.

AL NACIONAL

Cabe señalar que los ganadores de cada serie pasan directos a la nacional, mientras los dos segundos, lucharán entre sí para sacar al tercer clasificado.

Cada club que se clasifique a la etapa nacional, está obligado a depositar una garantía equivalente a 3 UIT y una cuota de participación de 1 UIT en la cuenta de la Federación Peruana de Fútbol, sumando 21,400 soles.

La garantía se retorna al finalizar el torneo, desvinculada de eventuales descuentos que aplique la Comisión Disciplinaria de la FPF.