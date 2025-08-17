Hoy, se juega la última fecha de las fase 3 de la etapa departamental de la Copa Perú, donde saldrá el otro clasificado directo a la etapa nacional, mientras los dos mejores segundos jugarán partido extra para definir al otro clasificado, ya que la región Piura tendrá 3 representantes en esta última etapa.

En caso que en ambos grupos dos equipos terminen empatados en puntos, se tendrá que ir a jugar un partido extra, así lo informó José Baca Antón, presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Piura.

“En esta etapa Departamental, en caso haya igualdad de puntos entre dos equipos, se irán a jugar partido extra. No hay diferencia de goles, todo se resolverá en cancha, en partido único, con 90 minutos y penales en caso de persistir empate” , indicó.

LOS GRUPOS

Por la serie “A”, Jibaja CH. ganará 3 puntos sin jugar (por retiro de Olimpia) y sumará 12 puntos y esperará el resultado de UDP (10 puntos) que recibe en el Estadio de Vice al Deportivo Belis de Paita (9), para ver si pasa directo. Un empate le favorece a los huancabambinos.

Si UDP gana sumará 13 puntos y quedará primero y clasificado en forma directa, y Jibaja segundo, pero si Belis gana, suma 12 y empata con Jibaja en puntos y van a partido extra el miércoles 20 (para definir el líder).

Por la serie “B”, Torino ya clasificado enfrenta a Racing FC. que ya está eliminado. En el otro partido, Liberal enfrenta a Estudiantes (ambos con 7 puntos) el ganador intentará llegar como mejor segundo.

Cualquiera que gane pasa como mejor segundo, si empatan irán a un partido extra el miércoles 20 en el Estadio Campeones del 36 de Sullana para definir al subcampeón del grupo.