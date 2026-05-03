Los cambios de estación suelen traer consigo síntomas como estornudos, congestión nasal o picazón en los ojos. Sin embargo, muchas personas no logran identificar si se trata de una alergia o de una infección respiratoria, lo que puede retrasar el tratamiento adecuado.
En el Perú, entre el 20% y el 25% de la población presenta rinitis alérgica, según la Sociedad Peruana de Alergia, Asma e Inmunología, una condición que suele confundirse con resfríos comunes, especialmente en épocas de cambio climático.
Cómo diferenciar una alergia de una infección
La doctora Verónica Vilcahuamán, dermatóloga de la Clínica Anglo Americana, explicó que existen señales clave para distinguir ambos cuadros.
“Las alergias estacionales suelen manifestarse con estornudos repetitivos, secreción nasal líquida y picazón en nariz y ojos, pero sin fiebre ni decaimiento general”, indicó.
Entre las principales diferencias destacan:
Alergias:
- Estornudos frecuentes
- Secreción nasal clara
- Picazón en ojos y nariz
- Sin fiebre
- Síntomas persistentes mientras haya exposición
Infecciones respiratorias:
- Fiebre
- Dolor de garganta
- Malestar general
- Dolores musculares
- Duración limitada (pocos días)
Impacto en la calidad de vida
Aunque muchas veces se consideran leves, las alergias pueden afectar significativamente la rutina diaria.
Dormir mal, disminuir el rendimiento en el trabajo o estudio, y convivir con síntomas constantes puede generar un impacto acumulativo en la salud.
Además, si no se tratan adecuadamente, pueden derivar en otras enfermedades como asma o sinusitis.
Factores que agravan las alergias en Lima
En ciudades como Lima, diversos factores contribuyen a intensificar los síntomas:
- Alta humedad
- Contaminación ambiental
- Presencia de ácaros del polvo
- Cambios bruscos de temperatura
Estos elementos favorecen la aparición y persistencia de cuadros alérgicos.
Medidas para prevenir complicaciones
Especialistas recomiendan adoptar acciones simples para reducir la exposición a los desencadenantes.
Entre las principales recomendaciones están:
- Mantener ambientes ventilados
- Controlar la humedad en el hogar
- Usar fundas antiácaros
- Evitar salir en horas de alta concentración de polen
- No automedicarse
Además, se recomienda acudir a un especialista si aparecen síntomas como dificultad para respirar, sibilancias o fiebre.
“Identificar si se trata de una alergia o una infección permite actuar a tiempo y evitar complicaciones”, señaló la especialista.