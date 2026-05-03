Los cambios de estación suelen traer consigo síntomas como estornudos, congestión nasal o picazón en los ojos. Sin embargo, muchas personas no logran identificar si se trata de una alergia o de una infección respiratoria, lo que puede retrasar el tratamiento adecuado.

En el Perú, entre el 20% y el 25% de la población presenta rinitis alérgica, según la Sociedad Peruana de Alergia, Asma e Inmunología, una condición que suele confundirse con resfríos comunes, especialmente en épocas de cambio climático.

Cómo diferenciar una alergia de una infección

La doctora Verónica Vilcahuamán, dermatóloga de la Clínica Anglo Americana, explicó que existen señales clave para distinguir ambos cuadros.

“Las alergias estacionales suelen manifestarse con estornudos repetitivos, secreción nasal líquida y picazón en nariz y ojos, pero sin fiebre ni decaimiento general”, indicó.

Entre las principales diferencias destacan:

Alergias:

Estornudos frecuentes

Secreción nasal clara

Picazón en ojos y nariz

Sin fiebre

Síntomas persistentes mientras haya exposición

Infecciones respiratorias:

Fiebre

Dolor de garganta

Malestar general

Dolores musculares

Duración limitada (pocos días)

Impacto en la calidad de vida

Aunque muchas veces se consideran leves, las alergias pueden afectar significativamente la rutina diaria.

Dormir mal, disminuir el rendimiento en el trabajo o estudio, y convivir con síntomas constantes puede generar un impacto acumulativo en la salud.

Además, si no se tratan adecuadamente, pueden derivar en otras enfermedades como asma o sinusitis.

Factores que agravan las alergias en Lima

En ciudades como Lima, diversos factores contribuyen a intensificar los síntomas:

Alta humedad

Contaminación ambiental

Presencia de ácaros del polvo

Cambios bruscos de temperatura

Estos elementos favorecen la aparición y persistencia de cuadros alérgicos.

Medidas para prevenir complicaciones

Especialistas recomiendan adoptar acciones simples para reducir la exposición a los desencadenantes.

Entre las principales recomendaciones están:

Mantener ambientes ventilados

Controlar la humedad en el hogar

Usar fundas antiácaros

Evitar salir en horas de alta concentración de polen

No automedicarse

Además, se recomienda acudir a un especialista si aparecen síntomas como dificultad para respirar, sibilancias o fiebre.

“Identificar si se trata de una alergia o una infección permite actuar a tiempo y evitar complicaciones”, señaló la especialista.