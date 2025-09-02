Alianza Atlético de Sullana anuncia una nueva contratación para seguir afrontando el Torneo Clausura y continuar con las aspiraciones de llegar a conseguir un cupo a un torneo internacional, al termino del campeonato Liga 1.

Se trata de Juan Quiñones, un central que viene de las filas de Deportivo Binacional, que como se sabe, al descender de la Liga 1, la Federación Peruana de Fútbol reabrió el libro de pases, sólo para los jugadores que quedaron libres y tienen la opción aún de incorporarse fuera del período normal a equipos de la Liga 1, Liga 2 y Liga 3.

PUEDES VER: Liga 1: Delantero “Churre” Renato Espinosa jugará en Europa

EL DEFENSA

Juan Jesús Quiñones Goicochea, 24 años, se desempeña como defensa central, aunque también domina como lateral izquierdo. Proviene del Deportivo Binacional y antes jugó por el Club Patriotas de Colombia, César Vallejo y Chavelines, luego de estar en Sporting Cristal en el equipo juvenil.

Quiñonez Goicochea también jugó en la selección peruana de fútbol Sub 23 y la directiva albiceleste espera que con su experiencia y rendimiento, se convierta en pieza importante en el equipo que entrena el argentino Gerardo Ameli.

MIRA ESTO: Liga 1: Alianza Atlético gana al UTC con dos goles madrugadores

ENTRENAMIENTOS

El cuadro “Churre” sigue con la preparación, en esta etapa que se podría considerar una pretemporada intermedia, aprovechando la participación del seleccionado nacional en las eliminatorias al Mundial 2026.

Asimismo, el jugador Hernán Lupú, que participó en el equipo sparring para la selección peruana, regresó satisfecho de la tarea cumplida y se reincorporó a los entrenamientos que se llevan a cabo en la Villa Aliancista.

Los pupilos de Gerardo Ameli entrenan con mucho entusiasmo con miras a su próximo partido ante Juan Pablo II, que lo jugarán de local, el sábado 13 a las 3:15 p.m. en el Estadio campeones del 36.