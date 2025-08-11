El equipo dirigido por el técnico Gerardo Ameli se acordó de ganar en el Torneo Clausura y sigue invicto como local, tras 8 encuentros consecutivos. Hoy derrotó por 2-0 a UTC de Cajamarca sumando 40 puntos y manteniendo el quinto lugar en la tabla acumulada.

Fue en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, donde con goles madrugadores de Jimmy Pérez (30 segundos) y Renato Espinosa (2´) le sobró para afianzarse en la tabla acumulada em zona de torneo internacional, mientras los cajamarquinos no se alejan de la zona de descenso.

PUEDES VER: Liga 1: Los Chankas derrotan al Atlético Grau por 3-2

MADRUGADA

Corrían apenas 30 segundos de iniciado el cotejo, un contragolpe de Luis Olmedo cedió a Yimmy Pérez quien encontró a la defensa cajamarquina desordenada y ante al salida del portero Diego Campos la mandó a guardar. Un golazo madrugador.

Posteriormente a los 2 minutos, los “Churres” dieron el segundo golpe, con un pase largo desde su campo, le llegó a los pies de Agustín Graneros, quien la pone al centro del área donde aparece Renato Espinosa, que no perdona y con remate fuerte vence al portero de UTC.

El dominio local continuó durante todo el primer tiempo y pudo lograr una goleada. A los 5 minutos Graneros su remate pasó muy cerca y más tarde Horacio Benincasa, estuvo a punto de batir a Campos. Por el lado de los cajamarquinos, dirigidos por Pablo Bossi nunca llegaron a generar peligro en el área de Melián.

MIRA ESTO: Atlético Torino es el primer clasificado a la etapa Nacional Copa Perú

BAJÓN

Para el segundo tiempo hubo un bajón en el ritmo del partido, el “Vendaval” se acopló al desgano de los cajamarquinos y se contentó con dominar el medio campo, generando muy pocas ocasiones claras para aumentar el marcador.

El portero Diego Melián se la pasó de un simple espectador, ante la poca efectividad de los delanteros de UTC, que no inquietaron su arco.

Con este triunfo, Alianza Atlético sumó seis puntos y escaló hasta el séptimo lugar en la Tabla del Clausura y en la próxima fecha irán a la altura, para enfrentar al equipo de Cusco FC.