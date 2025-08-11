Los albos volvieron a perder y no levanta cabeza. Ayer jugando en el Estadio de Andahuaylas, cayeron derrotados por 3-2 ante Los Chankas en forma agónica, en la quinta fecha del Torneo Clausura.

Bajo el arbitraje de Jesús Cartagena, los locales impusieron su poderío recién en el segundo tiempo, donde se anotaron los goles del triunfo.

ADELANTE

Un primer tiempo un poco apático para ambos conjuntos, con un esquema trabado y pocas opciones claras de gol, faltando empuje en la ofensiva.

Los locales estuvieron cerca de abrir el marcador ante potente tiro de Adrián Quiroz, pero fueron los albos quienes se pusieron adelante en el marcador, con gol de penal convertido por Patricio Álvarez.

Previo al gol, un remate de Tomás Sandoval impactó en el brazo del defensor Jorge Palomino, que tras la revisión del VAR, se sancionó la máxima pena.

Este score le costó al club “Patrimonio de Piura” mantenerlo en el segundo tiempo y Grau sigue cometiendo los mismos errores, de no soportar los tramos finales de los cotejos, donde bien le empatan o caen derrotados.

Y es que Los Chankas salieron para la segunda mitad con mayor empuje y se graficó en el dominio del mediocampo, gracias a las acciones del Jordan Guivin.

REMONTADA

A los 57 minutos, este volante igualó el marcador con un espléndido tiro libre. Y dos minutos después, un centro desde la izquierda de José Manzaneda fue conectado de cabeza por Oshiro Takeuchi para poner el 2-1.

Luego del gol los locales bajaron las revoluciones, de esto se aprovecharon los albos y Christopher Olivares ante un pase en profundidad de Jeremy Rostaing fusiló a portero Camacho y decretó el empate.

Cuando todo parecía que terminaría empatado, y tras anular un gol al jugador Isaac Camargo a los 82´por posición adelantada, éste mismo jugador conseguiría el gol del triunfo a los 89´ de tiro penal, tra cobro de una falta. Casi al final fue expulsado el piurano Diego Soto por cortar un contragolpe.