Luego de la derrota que sufrió en Juliaca ante Deportivo Binacional, al perder por 0-2, el cuadro de Alianza Atlético afina su batería para este lunes 11, salir a ganar en casa y recuperar el terreno perdido.

Los dirigidos por el técnico argentino Gerardo Ameli, atrás dejaron el traspié en la cuarta fecha del Torneo Clausura, asegurando haber pasado la página y ahora están enfocados en ganar al equipo de UTC, que viene de tumbo en tumbo, y también llega en busca de la recuperación.

Los “Churres” cayeron al puesto quinto con 37 puntos en la tabla acumulada; mientras que los cajamarquinos vienen de perder en su reducto ante Cusco FC. por 1-2 y está en el puesto 16.

Las únicas bajas en el elenco sullaneros, son las Stefano Fernández, que fue expulsado ante Binacional y la del técnico Gerardo Ameli, que recibió las segunda tarjeta amarilla.

LA CONFIANZA

Uno que espera un triunfo en casa es el delantero Agustín Graneros, quien fue uno de los baluartes en los partidos anteriores y ahora quiere sacarse el clavo y hacer pagar los platos rotos al UTC.

“Nos estamos estancando un poco y ante el UTC estamos en la obligación de ganar para seguir en carrera hacia la Copa Sudamérica . Estamos seguros que lograremos sacar un buen resultado” , dijo.

Este cotejo podría marcar el debut de Abraham Aguinaga, que llega de refuerzo del club FC. Melgar y la reaparición de Jeremy Benincasa en la defensa, que estuvo ausente en el partido anterior por lesión.