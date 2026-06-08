A pocas semanas de la transferencia de mando en el país, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, pidió que el próximo presidente garantice la continuidad de los proyectos estratégicos de la región. La autoridad advirtió que las inversiones no pueden verse afectadas por un nuevo cambio de gobierno ni por modificaciones en los equipos ministeriales.

El pedido surge en medio de una serie de proyectos considerados clave para el desarrollo regional. Sánchez señaló que la inestabilidad política registrada en los últimos años ha ralentizado la ejecución de obras y dificultado el avance de iniciativas impulsadas conjuntamente con el Gobierno central.

Frente a este escenario, anunció que buscará reunirse con el mandatario electo tras el 28 de julio. El objetivo, explicó, será establecer compromisos concretos para asegurar la continuidad de las inversiones y evitar retrasos en obras que actualmente se encuentran en distintas etapas de ejecución.

Entre las prioridades mencionó el proyecto Majes Siguas, cuya tercera etapa busca ampliar la frontera agrícola en la región. También destacó la necesidad de acelerar las decisiones pendientes sobre la vía Arequipa-La Joya, considerada una de las obras de infraestructura vial más importantes para el sur del país.

En el sector salud, el gobernador remarcó la importancia de concretar el nuevo hospital Goyeneche mediante el mecanismo de gobierno a gobierno con Francia. Asimismo, señaló que se debe garantizar el financiamiento del Iren Sur y otros proyectos destinados a fortalecer la atención médica especializada.

La cartera regional también incluye la planta desalinizadora de Chala y el desarrollo del megapuerto de Corío. Según indicó, estas iniciativas son fundamentales para impulsar la actividad productiva, mejorar la disponibilidad de recursos hídricos y fortalecer la competitividad de Arequipa.