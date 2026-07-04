Huánuco: condenan a 15 años de cárcel a sujeto por tocamientos y proposiciones

Dos presuntamente implicados en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, fueron detenidos por el personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Leoncio Prado, en el marco del operativo “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028”.

La intervención fue el 2 de julio en la provincia de Leoncio Prado, los detenidos fueron identificados como Alejo N.B.O. (31) y Juan C.A.M. (36). Durante la intervención la policía también logró recuperar parte de los bienes sustraídos.

La acción policial fue iniciada tras la denuncia presentada por un familiar del agraviado, quien informó sobre el hurto de cuatro sacos de café de aproximadamente 65 kilogramos cada uno, valorizados en S/ 6,000. A partir de esta información, el personal policial desplegó un operativo de búsqueda por diversos sectores de la ciudad de Tingo María y distritos aledaños.

INVESTIGAN Y DAN CON EL HILO

Como resultado de las diligencias, los agentes ubicaron en un establecimiento de lavado de vehículos una camioneta que coincidía con las características proporcionadas en la denuncia. En el lugar también fueron intervenidas dos personas cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las descritas por el denunciante.

Durante la intervención, los efectivos hallaron dos sacos con granos de café que fueron reconocidos por el agraviado, mediante videollamada, como parte del producto sustraído. Ante ello, procedieron a la detención de Alejo N.B.O. (31) y Juan C.A.M. (36), al encontrarse presuntamente en flagrancia delictiva.

Asimismo, la Policía incautó la camioneta que habría sido utilizada para la comisión del presunto ilícito, además de 13 motosierras, diversas herramientas y S/ 2,000 en efectivo, dinero cuya procedencia no pudieron justificarla por los intervenidos.

Los detenidos, junto con las especies recuperadas e incautadas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias e investigaciones de ley.