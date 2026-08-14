El alcalde Juan Francisco Cevallos sostuvo una reunión con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, para concretar la firma de un convenio interinstitucional que permitirá construir un moderno complejo deportivo en beneficio de la población.

La iniciativa contempla la participación conjunta de la FPF, comuna provincial y la Conmebol, con el objetivo de desarrollar una infraestructura deportiva de alto nivel, similar al de la Videna.

Durante la reunión se definieron los lineamientos del convenio, en el que la comuna destinará un terreno, mientras que la Federación asumirá el financiamiento, la ejecución de la obra y su implementación.

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CONVENIO

El proyecto considera la construcción de cancha de césped natural, vestuarios y servicios higiénicos, además de espacios destinados al alojamiento de deportistas.

Entre las alternativas evaluadas para la ejecución del proyecto figura el espacio de la Videnita. Sin embargo, la comuna precisó que dicho terreno fue transferido al Gobierno Regional durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 y que, hasta la fecha, no ha sido revertido a la administración municipal, por lo que se requieren procedimientos administrativos para concretar su devolución.

Otra de las propuestas planteadas durante la reunión fue la evaluación de una área ubicada en el parque Kurt Beer, como una posible alternativa para el desarrollo de la infraestructura deportiva.