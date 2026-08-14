Este viernes 14 de agosto, la población de todo el Perú participará en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, ejercicio que permitirá poner a prueba la capacidad de respuesta de ciudadanos e instituciones ante diferentes situaciones de emergencia.

Cabe mencionar que la actividad comenzará a las 3:00 p. m. y contempla la participación organizada en viviendas, centros de trabajo, instituciones educativas y otros espacios.

Uno de los escenarios planteados será un sismo de magnitud 8.8, considerado altamente destructivo, con epicentro frente a la costa central de Lima y Callao.

Voceros del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Instituto Geofísico del Perú (IGP) señalaron que el ejercicio busca fortalecer los conocimientos sobre las acciones que deben realizarse antes, durante y después de una emergencia.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, recordó que los movimientos telúricos no pueden predecirse, aunque explicó que el estudio de las zonas de acoplamiento sísmico permite identificar lugares donde se acumula energía debido al desplazamiento de las placas tectónicas y estimar la magnitud de un eventual terremoto.

El simulacro también busca mantener presente el impacto del terremoto de magnitud 7.9 ocurrido el 15 de agosto de 2007, cuyo epicentro se ubicó a 60 kilómetros al oeste de Pisco, Ica. Según los registros oficiales, aquel desastre dejó 596 fallecidos, 434 mil 614 damnificados, 221 mil 060 afectados y 93 mil 708 viviendas destruidas o inhabitables.