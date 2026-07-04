Una sentencia condenatoria de 15 años de pena privativa de la libertad efectiva recibió Luis Pacheco (45), luego que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, sustentará y demostrará responsabilidad en los delitos de tocamientos indebidos y proposiciones sexuales en agravio de la menor V.S.

La investigación estuvo a cargo del Fiscal Adjunto Provincial Abel Disney Chávez Asencios, quien dirigió las diligencias y sustentó en juicio oral un conjunto de pruebas científicas, testimoniales y documentales que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado.

Durante el proceso, la Fiscalía presentó como principales elementos de convicción la entrevista única de la víctima en Cámara Gesell, pericias psicológicas que evidenciaron el impacto emocional sufrido, el certificado médico legal que corroboró las lesiones ocasionadas y diversas diligencias de inspección realizadas en los lugares donde ocurrieron los hechos.

CONSTANTES OSTIGAMIENTOS

De acuerdo con la investigación fiscal, las conductas delictivas se registraron entre setiembre de 2022 y marzo de 2024 en distintos puntos de Tingo María. Según quedó acreditado en juicio, el sentenciado realizó reiterados actos de hostigamiento contra la menor, incluyendo tocamientos indebidos, intentos de llevársela por la fuerza y proposiciones de connotación sexual, llegando incluso a intimidarla con un arma blanca.

Gracias al trabajo desarrollado por el Ministerio Público, el Juzgado impuso una condena de 15 años de prisión efectiva, resultado de la acumulación de 9 años por el delito de tocamientos indebidos y 6 años por el delito de proposiciones sexuales a menores de edad.

Asimismo, se dispuso el pago de S/ 10 000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada, la inhabilitación definitiva del sentenciado para ejercer actividades que impliquen contacto con niñas, niños y adolescentes, además de la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y sus familiares por el plazo de cinco años.