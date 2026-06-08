Al menos 12 personas permanecen retenidas en la División de Investigación de Delitos contra el Estado, en el distrito de Pueblo Libre, como parte de una investigación relacionada con presuntas irregularidades detectadas durante la reciente jornada electoral. De acuerdo con información preliminar, nueve de ellas participaron como miembros de mesa y son investigadas por un presunto delito contra la libertad popular vinculado al ejercicio del sufragio.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, la intervención se produjo luego de que las autoridades advirtieran anomalías en un grupo de cédulas de votación que habrían presentado alteraciones. Según los reportes policiales, los detenidos proceden de distintos distritos de Lima, entre ellos Los Olivos, Comas, San Martín de Porres y Ancón.





¿Cuántos miembros de mesa fueron detenidos?

Las investigaciones implican a 9 ciudadanos que participaron como miembros de mesa en distintos locales de votación de Lima. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en tres distritos se detectaron cédulas con alteraciones.

San Martín de Porres: Tres integrantes de la mesa de sufragio N.° 048135, instalada en la institución educativa Virgen María del Rosario , son investigados por la presunta manipulación de 18 cédulas. Entre ellos se encuentra Mirtha Julia Bardales, quien ejerció la presidencia de mesa. Su abogado, Jaime Pérez, sostuvo que las manchas observadas en las papeletas fueron producto de un descuido durante el conteo de votos y no de una acción deliberada. Según explicó, las marcas se habrían generado por el contacto de los dedos con las cédulas durante el escrutinio. Los tres permanecerán detenidos por 48 horas por disposición de la Fiscalía.

Tres integrantes de la mesa de sufragio N.° 048135, instalada en la , son investigados por la presunta manipulación de 18 cédulas. Entre ellos se encuentra quien ejerció la presidencia de mesa. Su abogado, Jaime Pérez, sostuvo que las manchas observadas en las papeletas fueron producto de un descuido durante el conteo de votos y no de una acción deliberada. Según explicó, las marcas se habrían generado por el contacto de los dedos con las cédulas durante el escrutinio. Los tres permanecerán detenidos por 48 horas por disposición de la Fiscalía. Ancón: Otros trs detenidos identificados como Juan Carlos Espinoza Zapata, Pamela Alicia Cruz Lorenzo y Luis Milatania Carhuapoma, también desempeñaron funciones como miembros de mesa en el colegio Inca College y ahora continuan bajo investigación. Sus familiares señalaron que el caso está relacionado con 18 cédulas que presentaban rayaduras. La Fiscalía dispuso que permanezcan retenidos durante 48 horas mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

Otros trs detenidos identificados como también desempeñaron funciones como miembros de mesa en el y ahora continuan bajo investigación. Sus familiares señalaron que el caso está relacionado con 18 cédulas que presentaban rayaduras. La Fiscalía dispuso que permanezcan retenidos durante 48 horas mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos. Los Olivos: Finalemente, Tomás Eduardo Alegre Díaz, Joseph Hans Aguilar Peñaloza y Martín Antonio Alarcón de la Cruz son investigados por presuntas irregularidades detectadas en cédulas utilizadas en una mesa del colegio Enrique Milla Ochoa. Según la hipótesis fiscal, las papeletas presentaban alteraciones y rayaduras, motivo por el cual se ordenó una detención preliminar de 24 horas.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares de los intervenidos permanecen en los exteriores de la sede policial a la espera de información sobre la situación jurídica de sus parientes. El Ministerio Público continúa recopilando elementos para determinar las responsabilidades correspondientes en cada caso.