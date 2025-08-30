Luego de cumplir una excelente campaña en el cuadro de Alianza Atlético, el delantero nacional Renato Espinosa (27), deja las filas del cuadro “Churre” para anclar en un equipo de Europa, en el AFC Unirea Slobozia de la Divizia A de Rumanía.

Esta será su primera oportunidad de jugar fuera de nuestro país y probará su cuota goleadora en el siempre exigente y competitivo fútbol europeo.

PUEDES VER: Liga 1: Alianza Atlético sigue renovando su plantel 2025

SATISFACCIÓN

Desde su llega al cuadro sullanero en el 2024, cumplió dos campañas muy satisfactorias y sus goles hablaron por sí solo y deja al equipo de su ex técnico Gerardo Ameli, en zona clasificatoria a un torneo internacional y encaramado en los primeros lugares.

Renato Espinosa, en las últimas semanas, estuvo lesionado, pero ya superó la dolencia, pero aún así dejó gratas impresiones en las veces que estuvo en la cancha defendiendo a Alianza Atlético en la Liga 1 y ahora ha dado un salto importante en su carrera futbolística al exterior.

Cabe resaltar que a lo largo de su carrera, Renato Espinosa ha militado en otros clubes como Sporting Cristal, Universidad San Martín, UTC de Cajamarca, la Academia Cantolao, Ayacucho FC, entre otros.

MIRA ESTO: Firman contrato para expediente técnico del Estadio Campeones del 36

A RUMANÍA

El club AFC Unirea Slobozia de la División A de Rumanía, donde se colocará las sedas en los próximos días, espera con su participación reforzar su delantera para afrontar de la mejor manera su estreno en la máxima categoría del balompié rumano, dado que la temporada pasada logró su ascenso.

El nuevo club del ex “Churre”, ha tenido un inicio de campaña bastante aceptable, ya que tras haber disputado las siete primeras fechas, ha logrado obtener 11 puntos, lo que lo ubica en el séptima lugar.