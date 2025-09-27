Este sábado 27 de septiembre se dio inicio al torneo de Segunda División de la Liga Distrital de Fútbol de Arequipa, sin embargo, lejos de celebrarse en el tradicional estadio Melgar del barrio IV Centenario, la acción se trasladó al estadio Campeones del ’81 en Alto Selva Alegre.

Según informaron dirigentes de la liga distrital, en esta ocasión el Instituto Peruano del Deporte (IPD), administrador del estadio Melgar, dio preferencia a un torneo de fútbol de privados para el uso del recinto deportivo.

A esto se le suma que el escenario utilizado para esta fecha, gestionado ante la Municipalidad de Alto Selva Alegre, no contaba con las líneas de campo pintadas, por lo que el primer partido programado para las 9:50 horas tuvo que retrasarse más de media hora, aun con los equipos y la terna arbitral presentes.

Pese a estos contratiempos el primer partido entre Adepa La Esperanza y Huracancito Junior se desarrolló, este encuentro corresponde al grupo A del torneo.

La segunda división se jugará hasta la primera semana de diciembre con la participación de 14 equipos, divididos en dos grupos de 7 cada uno. Se jugará a una ronda de todos contra todos (7 fechas) y los dos mejores de cada grupo avanzarán a la Liguilla Final, donde los dos primeros lugares ascenderán a Primera División.

Este domingo 28 de septiembre se jugarán los partidos correspondientes al grupo B en el estadio Parque Temático del Deporte de Alto Selva Alegre.