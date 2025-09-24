La congresista por Arequipa, Diana Gonzales, informó ayer que el Proyecto de Ley N.º 10925/2024-CR que busca penalizar hasta con seis años de cárcel los amaños en competiciones deportivas, fue aprobado en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, y será sometido a consideración del pleno del Congreso de la República.

“Ahora falta que lleguemos al pleno del Congreso y sea debatido con los 130 congresistas y de lograr la aprobación, enviar la autógrafa al Ejecutivo, donde puede ser observada o promulgada. Si observan la autógrafa regresará al Congreso donde la comisión determinará si insistimos con el texto que se ha enviado. La voy a solicitar en mi bancada”, señaló.

De acuerdo con la legisladora, el proyecto busca ser incorporado en el Código Penal como el delito de fraude y manipulación en competencias deportivas, busca alinear a Perú con los estándares internacionales. Estarían involucrados deportistas, árbitros y dirigentes que alteren resultados.

“El objetivo es sancionar prácticas ilícitas donde haya acuerdos predeterminados en el deporte, por el amaño en las puestas deportivas a distancia”, apuntó.

La justificación en el proyecto es llenar un vacío legal existente en el sistema penal peruano. Sumado, al aumento de apuestas en línea que genera riesgos de manipulación de resultados. Perú es uno de los países con mayor número de partidos sospechosos de arreglo, especialmente en la Liga 2 y la Copa Perú.

IMPUESTO

La congresista Gonzáles recordó que su mi primer proyecto fue dirigido a las apuestas deportivas a distancia con la aplicación de un impuesto especial. “Hoy el país está recaudando más de 127 millones de soles entre enero a julio”, señaló.