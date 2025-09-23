Con la participación de 14 equipos, se dio inicio a la Segunda División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Huanchaco, que otorga tres cupos a la Primera División del próximo año.

ROMPE FUEGOS

Emilio Leyva Cabrera, presidente de la liga de fútbol de Huanchaco, se encargó de dar la bienvenida a los equipos participantes. Él les pidió que den lo mejor para defender los colores de sus equipos en estas siete jornadas, tanto del Grupo A como del B.

Cabe mencionar, que el campeonato lleva el nombre de Julio César Yépez Sánchez, quien se encargó de dar el play de honor.

A LA CANCHA

La jornada de la serie A, que se jugó en el Estadio Municipal de Huanchaco, se inició con la goleada de Juventud Huanchaquito, por 8-0, ante Talento FC. Luego, Atlético Kin Rey cayó 1-4 ante Madrid Trujillo y CDA Miguel Grau superó 2-0 a Deportivo Parma.

Mientras tanto, en el Grupo B, Sport Víctor Larco sufrió más de la cuenta para vencer 3-2 a Atlético Libertad. Luego, CAR Mannucci Junior sucumbió 0-5 ante Juventud El Cruce y FC Las Lomas ganó 1-0 Cruzado Sport.