Luego de 6 fechas en las que Sport Huancayo no podía sumar de tres puntos, este último domingo volvió a la senda de la victoria con una goleada de 5 – 2 ante Cienciano de Cusco.

El cuadro imperial, no perdía contra los huancas, jugando de visita, desde el año 2014.

Partido. Por la fecha 10 del Torneo Clausura, de la Liga 1, el partido entre Sport Huancayo y Cienciano del Cusco, terminó con una clara victoria para los locales que jugaron en el estadio IV Centenario de la Ciudad Incontrastable.

Todo hacía indicar que nuevamente el “Papá” quería seguir prevaleciendo jugando de visita contra los huancaínos, ya que a los 7’ de juego, Danilo Ortiz anotó el primero para los cusqueños. La respuesta de los locales llegaría dos minutos después a los 9’ a través de Edú Villar Callupe, que anotó el empate momentáneo.

El equipo local, buscó el arco rival, pero la visita, que jugó con camiseta azul, aprovechó los espacios y atacaba de contragolpe. Alos 15’ Enzo Ariel Fernández anotó el 2-1 para el Matador, pero a los 24’ Carlos Garcés Acosta, anotaba nuevamente el empate. A los 30’ Carlos Torrejón, vio la roja y dejó con 10 hombres a los del Cusco.

Cuando el tiempo marcaba los 38’, la figura del partido, Javier Andrés Sanguinetti, marcó y nuevamente puso a los locales con la ventaja.

En el segundo tiempo, con un hombre menos, Cienciano buscó el empate, pero Ronald Huaccha a los 85’ y Josuee Herrera a los 90’+5’, anotaron y dejaron el 5-2 final.