La escuadra de Juventud Bellavista FBC de La Esperanza derrotó ayer 3-1 a Grandez Fútbol Club, en el Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto (San Martín), y se metió a los octavos de final de la fase nacional de la Copa Perú de la zona norte.

Los dirigidos por Roberto “Maharajá” Arrelucea siguen firmes en su objetivo por llegar a la finalísima del fútbol macho y luchar por un cupo a la Liga 2 del próximo año.

ESTUVIERON FINOS

El rojo y crema salió a realizar un partido inteligente en la calurosa Tarapoto y tuvo en el volante Andy Huamán a su mejor elemento.

Justamente, sobre los 34 minutos, apareció Huamán dentro del área para conectar el balón de un izquierdazo y vencer la resistencia del golero Dany Castillo para anotar el primer tanto para los esperancinos.

LIQUIDA

En la parte complementaria, a los 59’, Huamán ejecutó un tiro de esquina y en el área estuvo atento Denilson Castillo para conectar el balón con golpe de cabeza e inflar las redes. Era el 2-0 parcial.

Para darle emoción al partido, el volante Walter Cárdenas sobre los 68’ anotaba el descuento para los locales.

Para sellar el triunfo de JB, el “Chorri” Sergio Carrión desde el punto de los doce pasos se encargó de marcar el tercer tanto a los 80’ y festejarlo con su hinchada que llegó hasta Tarapoto.