La escuadra de Carlos A. Mannucci goleó 3-0 a Flamengo FBC de Huancayo, en el Complejo UPAO de Trujillo, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Femenina y se mantiene firme en su lucha por llegar a los cuartos de final.

Al mando de Luis “Pompo” Cordero, las carlitas abrieron el marcador por intermedio de la paraguaya Maribel Portillo. Luego, la trujillana Katsumi Cheng infló las redes en dos ocasiones para sellar la victoria del cuadro trujillano.

Con este triunfo, las tricolores suman 17 puntos y se ubican en la cuarta casilla del Clausura. En la próxima fecha, visitarán a Defensores del Ilucán.