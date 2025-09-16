La escuadra de Barza Trujillo derrotó 2-0 a CD Libertad FC en el Estadio Taller de Laredo y sumó su cuarto triunfo consecutivo en la Segunda División del fútbol trujillano.
Bajo la dirección técnica de Lee Andonaire, se impuso con anotaciones de Cristofer Solano e Iker Pérez.
Barza Trujillo suma 12 puntos y lidera el Grupo B del torneo de ascenso de Trujillo. Además, se perfila como uno de los grandes animadores.
“Gracias al buen trabajo de los chicos se vienen dando los resultados y esperamos seguir por la misma senda para avanzar a la segunda fase. El objetivo es llegar a la máxima división del fútbol trujillano”, indicó Jorge Quezada, presidente de Barza Trujillo.
