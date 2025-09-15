La escuadra de Deportivo El Inca de Chao sufrió más de la cuenta para vencer por 1-0 a ASA FC de Chancay (Lima), en el Estadio Mansiche de Trujillo, por el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Perú.

Los dirigidos por José Soto buscaban romper la paridad en el Mansiche, pero el rival puso una férrea defensa

Recién en la segundad mitad y a través de un lanzamiento desde los doces pasos, el experimentado futbolista Alexander Rodríguez se encargó de romper la paridad y anotar el único tanto sobre los 61 minutos.

Con esta victoria, El Inca irá con la ventaja al cotejo de revancha de este fin de semana en Chancay en búsqueda de llegar a los octavos de final del fútbol macho.