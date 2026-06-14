Cuatro personas, entre ellos un menor de edad, resultaron heridos producto de accidentes de tránsito, ocurridos en los distritos de Pueblo Nuevo y Alto Larán. Los agraviados como consecuencia de esta racha fueron derivados por el personal policial y serenazgo al servicio de emergencia del Hospital San José de Chincha siendo diagnosticados policontuso por descartar fractura.

Siniestros viales

El primer hecho se registró en Sebastián Barranca y fue protagonizado por un mototaxi y un automóvil. En el vehículo trimoto viajaban como pasajeros un menor de 11 años y Gilda G. S., quienes quedaron tendidos en el pavimento tras la violenta colisión. Ella y el niño ingresaron por urgencia para atender sus lesiones. En cuanto a la unidad motorizada esta acabó destrozada en el lado de la cabina y posterior.

Mientras que en Alto Larán la mañana de ayer dos motociclistas impactaron dejando a ambos con diversas contusiones. La cámara de seguridad de un local captó a uno de los conductores intentando cambiar de carril. La repentina maniobra no fue percatada por el segundo motociclista, ocurriendo el impacto. Los testigos solicitaron apoyo policial para la evacuación de los heridos, quienes recibieron atención en el nosocomio local.

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