La noche del último jueves en Chincha Alta y en el distrito de Pueblo Nuevo ocurrieron accidentes de tránsito que dejaron un saldo de dos personas heridas.

Siniestros viales

El primer hecho se produjo, al promediar las 8 pm, en la carretera hacia Alto Larán, altura del cementerio, y fue protagonizado por un mototaxista que impacto contra un camión que permanecía estacionado en el carril derecho.

La unidad quedó destrozada y el ocupante con serias lesiones recibió ayuda médica en el hospital San José de Chincha, pero horas después se retiró.

El otro accidente también fue un choque por alcance entre una trimoto y un vehículo de carga aparcado en la av. Víctor Andrés Belaunde, en Pueblo Nuevo.

Al llegar la policía solo hallaron la unidad menor, prácticamente, inoperativa por el fuerte impacto. Se presume que el chófer recibió ayuda para buscar asistencia médica.

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