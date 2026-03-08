Un nuevo y violento accidente de tránsito se registró la noche del viernes 6 de marzo en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica, generando gran preocupación entre los vecinos y conductores que transitaban por la zona.

Impacto violento

El hecho ocurrió aproximadamente a las 11:00 p.m., en el kilómetro 298 de la mencionada vía, a unos 50 metros antes del ingreso al caserío de Arrabales, cuando un vehículo menor impactó violentamente contra un camión que se encontraba estacionado en la carretera.

De acuerdo con la información preliminar recogida en el lugar, un automóvil Toyota Yaris color plata metálico, con placa ATM-565, chocó de manera frontal contra la parte posterior de un tráiler que se encontraba detenido a un costado de la vía. El impacto fue de tal magnitud que la parte delantera del vehículo quedó completamente destruida, evidenciando la violencia del choque ocurrido en este transitado tramo de la Panamericana Sur.

A consecuencia del fuerte impacto, el conductor del automóvil quedó atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo, lo que obligó a la rápida intervención del personal del Cuerpo General de Bomberos. Los rescatistas trabajaron durante varios minutos utilizando herramientas especiales para poder liberar al herido, mientras en el lugar se vivían momentos de tensión ante la gravedad de la situación.

Tras ser rescatado del interior del vehículo, el conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde ingresó para recibir atención médica especializada. Según se conoció, su estado de salud es reservado debido a las graves lesiones sufridas durante el accidente y al tiempo que permaneció atrapado dentro del automóvil.

El tráiler involucrado en el accidente, con carreta de placa ARK-997 y perteneciente a la empresa Proyectos e Inversiones San Cristóbal E.I.R.L., se encontraba estacionado en la berma de la carretera al momento del choque.

Vecinos del sector señalaron que este tramo de la Panamericana Sur se ha convertido en una especie de “cochera informal” para camiones de carga pesada, los cuales permanecen estacionados por largos periodos mientras sus conductores descansan o realizan otras actividades. Según indicaron, esta práctica representa un peligro constante para quienes circulan por esta vía, especialmente durante la noche.

Ante este nuevo accidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú del distrito de Subtanjalla llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y quedaron a cargo de las investigaciones. Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas del siniestro y establecer las responsabilidades del caso, mientras los pobladores reiteran su pedido para que se refuercen los controles y se evite el estacionamiento de camiones en esta peligrosa zona de la carretera.

