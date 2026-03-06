Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la carretera Panamericana Sur, a la altura del Grifo Primavera, en la zona que conecta los distritos de Los Aquijes y Pueblo Nuevo (Ica). Un automóvil deportivo se empotró contra un tráiler de carga, provocando severos daños materiales.

Severos destrozos

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando un Chevrolet Camaro, presuntamente a alta velocidad, colisionó contra la parte posterior de un tráiler. El impacto fue tan fuerte que la parte frontal del Camaro quedó completamente destruida. Testigos señalaron que el conductor del deportivo quedó atrapado dentro de la unidad.

El incidente generó alarma entre los conductores que circulaban por la vía, especialmente por tratarse de un tramo frecuentemente utilizado por vehículos de carga pesada. A la zona llegó personal del serenazgo de Pueblo Nuevo, brindando apoyo en dicho accidente donde solo se registro daños materiales. Asimismo la policía para las investigaciones.

