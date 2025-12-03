Un nuevo accidente de tránsito se registró ayer por la mañana en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Cerro Blanco, en el distrito de Ocucaje (Ica).

Una camioneta terminó volcándose y quedó con visibles daños materiales luego de una peligrosa maniobra atribuida a otro vehículo que, según las primeras versiones, le habría cerrado el paso de manera abrupta.

Siniestro vial

Testigos señalan que la camioneta, al intentar evitar la colisión, se salió del borde de la vía y terminó dando vueltas de campana, quedando finalmente volcada a un costado de la carretera. Los ocupantes del vehículo siniestrado resultaron heridos y fueron auxiliados.

Las autoridades continúan recopilando información para determinar las circunstancias exactas del accidente y ubicar al vehículo que habría provocado la maniobra peligrosa.

