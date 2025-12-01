Un grupo de personas vivió momentos de tensión luego de que el vehículo UTV en el que se desplazaban volcara en las dunas de Huacachina, en la provincia de Ica.

Emergencia en la zona

Según testigos, la aparente falta de experiencia del conductor habría provocado la maniobra que terminó con el vehículo volcado de manera lateral. Los ocupantes sufrieron solo lesiones leves y lograron salir por sus propios medios de la estructura.

El UTV estuvo a pocos metros de impactar contra el interior de un conocido hotel de la zona, situación que pudo haber derivado en una tragedia. Minutos después, la unidad fue retirada y remolcada desde la ladera de la duna.

Tras el accidente, pobladores y trabajadores turísticos reiteraron su pedido de mayor regulación y supervisión sobre los llamados areneros y vehículos UTV que operan en Huacachina. Señalan que en los últimos años se han registrado otros accidentes, algunos con heridos graves e incluso fallecidos.

