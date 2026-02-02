Un accidente de tránsito se registró el último domingo en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Subtanjalla, luego de que un vehículo particular impactara violentamente contra un poste, dejando a su conductor atrapado entre los fierros retorcidos de la unidad.

Grave accidente

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:20 de la mañana, ante el asombro de transeúntes y conductores que circulaban por la zona.

Según la información recabada, el vehículo involucrado es un automóvil marca Daewoo, modelo Tico, de color blanco y con placa de rodaje F5U-438, conducido por Ever Prada Ortiz.

Debido a la insistente llamada de un taxista que alertaba que ninguna unidad de auxilio llegaba al lugar, personal de apoyo tuvo que desplazarse hasta la zona, rompiendo su área priorizada de patrullaje. Con el apoyo de transeúntes, se logró rescatar al conductor, quien presentaba lesiones producto del choque, siendo posteriormente trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica especializada.

El hecho fue comunicado oportunamente a la Comisaría PNP de Subtanjalla, cuyos efectivos se constituyeron para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del accidente. No se descarta que el exceso de velocidad u otro factor haya provocado el violento impacto, por lo que las investigaciones continúan en curso.

VIDEO RECOMENDADO