Un triple choque se registró la mañana de este martes en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Villa El Diluvio con Santa Rosa, generando momentos de tensión entre conductores y vecinos de la zona. El accidente involucró a un tráiler, una moto lineal y dos vehículos particulares, dejando cuantiosos daños materiales, aunque sin víctimas mortales que lamentar.

Siniestro vial

De acuerdo con el testimonio de los involucrados, el hecho se habría originado cuando un camión cerró intempestivamente a una motocicleta, obligando a un conductor a frenar bruscamente para evitar atropellarla. Esta maniobra provocó que los vehículos que venían detrás no lograran detenerse a tiempo, desencadenando el choque en cadena. “No me quedó otra que frenar, si no lo hacía, me llevaba a la moto”, relató Gabriel Mosso, conductor de una camioneta afectada.

Uno de los vehículos más dañados fue una camioneta recientemente adquirida, cuyo propietario señaló que aún se encontraba pagando las cuotas del auto. Otros conductores coincidieron en que ninguno de los implicados tuvo responsabilidad directa, apuntando como principal causa al mal estado de la pista, con desniveles y montículos que obligan a frenadas constantes en este tramo de la vía nacional.

Vecinos cuestionaron la ausencia de efectivos policiales tras el siniestro y exigieron una intervención urgente para reparar la vía y evitar que este tipo de hechos termine, en cualquier momento, en una tragedia mayor.

