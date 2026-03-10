Un accidente de tránsito dejó dos personas fallecidas y cuatro heridas luego de que un camión impactara contra un poste y terminara volcado en la provincia de Ica.

El siniestro ocurrió a la altura del asentamiento humano Tierra Prometida, donde el vehículo perdió el control antes de volcarse sobre la vía.

Según informó Rudy Huaycán, las víctimas mortales fueron encontradas dentro del camión tras el impacto.

Heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Ica

Tras el accidente, cuatro personas resultaron heridas, por lo que fueron auxiliadas y trasladadas al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica.

Huaycán explicó que los heridos fueron evacuados inicialmente por personal de serenazgo, quienes los trasladaron rápidamente al centro de salud.

Víctimas quedaron atrapadas tras el vuelco

De acuerdo con el reporte preliminar de los bomberos, el camión dio varias vueltas antes de impactar contra un poste, lo que provocó que algunos ocupantes quedaran atrapados debajo del vehículo.

El vehículo aparentemente transportaba sargazo desde la zona de playa hacia la ciudad de Ica.

La fuerza del impacto ocasionó que los ocupantes quedaran dentro del camión tras el vuelco.

Policía investiga las causas del accidente

Luego del siniestro, peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades buscan determinar las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo y establecer responsabilidades en el accidente.