La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó la contabilización de la primera vuelta con el 100 % de actas presidenciales procesadas.

La candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el primer lugar con 2′877,678 votos.

Le sigue el aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien alcanzó el segundo puesto con 2′015,114 sufragios, lo que dejó fuera de la segunda vuelta electoral a Rafael López-Aliaga de Renovación Popular, quien consiguió 1′993,904 votos.

La diferencia entre ambos fue solo de 21,210 votos.

Precedente

La diferencia de votos entre Sánchez y López-Aliaga representa la brecha más estrecha de aspirantes a segunda vuelta en los últimos 25 años.

En 2001, Alan García superó por 156,204 votos a Lourdes Flores Nano y pasó al balotaje frente a Alejandro Toledo, quien ganó la elección. En 2006, García volvió a pasar a segunda vuelta, esta vez con una ventaja de 62,578 votos sobre Flores Nano, y derrotó a Ollanta Humala.

El 2011 se registró la mayor diferencia entre el segundo y tercer lugar. Keiko Fujimori aventajó por 738,145 votos a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) antes de caer en segunda vuelta con Ollanta Humala.

En 2016 hubo 353,721 votos entre PPK y Verónika Mendoza, siendo Kuczynski quien luego venció a Fujimori.

En 2021, Fujimori superó por 238,483 votos a López-Aliaga y después perdió frente a Pedro Castillo.

Pendiente

Mañana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializará los resultados de la primera vuelta tras las proclamaciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE).