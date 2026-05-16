En 2021, Pedro Castillo irrumpió en la escena política como el candidato de Sendero Luminoso, la organización genocida que en ese momento era parte de su sindicato de docentes radicales y buscaba ocultar su rostro más salvaje bajo la fachada del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef). Lo peor que había podido surgir del seno del Perú, que fue la banda armada que tenía como cabecilla a Abimael Guzmán, entró de lleno en la campaña.

Ya en el poder, quedó claro que los vínculos de Castillo con Sendero no era producto del “terruqueo” ni invento de alguien. Un ministro y hoy virtual senador figuraba en atestados policiales como autor de atentados dinamiteros en Ayacucho, y diversos medios documentaron que en Palacio de Gobierno eran recibidos diversos adherentes al Movadef, que en cualquier otro país del mundo tendrían que ser unos apestados o hasta estar tras las rejas por ser por lo menos apologistas de un grupo criminal.

Cómo olvidar que el primer jefe de gabinete ministerial de Castillo fue Guido Bellido, quien en la campaña, en una “célebre” entrevista a un medio cusqueño, salió en defensa de los senderistas. Este cruce de palabras hubiera sido suficiente para sepultar políticamente a cualquiera, menos ante los ojos de un filosenderista como quien en ese momento acababa de ser elegido presidente de un país que estuvo al borde de ser arrasado a punta de dinamita, apagones y asesinatos.

Hoy, con el candidato Roberto Sánchez, el imitador de Castillo, Sendero vuelve a aparecer en la etapa electoral, entre otros, a través de su socio Antauro Humala, quien hace pocas horas, en Bethel Radio, ha ratificado sus alabanzas a Sendero, grupo criminal al que considera como lo “mejor” y más “trascendente” que ha dado la izquierda peruana. Este es el hombre que el postulante de Juntos por el Perú pretende colocar como encargado de la lucha contra la inseguridad.

Nadie que reivindique a Sendero o a cualquier grupo terrorista, o que al menos tenga una mirada tibia respecto a bandas armadas como las que hemos padecido, merece estar cerca del poder en nuestro país. Sería una ofensa más a este suelo manchado de sangre por culpa de estos asesinos, pero sobre todo a la memoria de las víctimas que no regresaron a sus hogares, y al dolor de los deudos que no pudieron ni ver los cuerpos de sus seres queridos por el estado en que fueron dejados por estas bestias que dicen “luchar por el pueblo”.