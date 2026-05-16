La Policía intervino una vivienda y hallaron un arma de fuego y muñecos del personaje de “Los Chuckys”
La Policía intervino una vivienda y hallaron un arma de fuego y muñecos del personaje de “Los Chuckys”

Agentes policiales intervinieron a un ciudadano venezolano y le hallaron en su poder y en una vivienda en la , un arma de fuego, un artefacto explosivo, una nota extorsiva y diversas autopartes de vehículos.

La intervención fue realizada en el asentamiento Quince de Marzo, donde fue detenido R.A.C.P. (38), alias “El Flaco” y sindicado como presunto integrante de la banda “Los Chuckys”, con un morral conteniendo un explosivo con su respectiva mecha, un celular y la nota intimidatoria.

Mientras que en una vivienda encontraron un arma de fuego, quince municiones calibre 380 y tres muñecos de porcelana que estarían relacionados al personaje de la película “Los Chuckys”. Asimismo una motocicleta que al verificar la placa de rodaje arrojó que contaba con una requisitoria por el delito de hurto de vehículo solicitado por la Seprove de la PNP de Sullana. También hallaron partes de vehículos menores.

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