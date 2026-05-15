Agentes policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) intervinieron a un sujeto debido a que le encontraron pasta básica de cocaína (PBC) cerca al sector “La Selva” en la provincia de Sullana.

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La detención de M.A.A.P. (38), fue realizada a inmediaciones de la avenida Par Vial con calle Pedro Merino y le hallaron 170 envoltorios tipo “ketes” y 20 bolsitas de PBC. Además, 200 gramos de la misma droga a granel. El intervenido sería investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Durante las diligencias, la Policía informó que este sujeto cuenta con un ingreso al penal de de Piura por el delito de robo agravado. En tanto, al estar en flagrancia delictiva fue puesto a disposición de la dependencia especializada de la Policía para las investigaciones en coordinación con el representante del Ministerio Público.