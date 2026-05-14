Treinta y ocho casos probables de coxsackie, conocido como el virus de manos, pies y boca, se han registrado actualmente en la región Piura, informó la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura.

El director de Inteligencia Sanitaria de la Diresa, Roger Machacuay, precisó que la provincia con más casos de este virus es Sullana con 18 hasta la fecha, luego le sigue Piura con ocho casos, especialmente en el distrito de Veintiséis de Octubre.

“Las provincias más afectadas son Sullana (18 casos), Piura (8 casos), Paita y Huancabamba”, precisó Machacuay.

Agregó que se enfatiza la vigilancia y la coordinación con la Dirección Regional de Educación para la detección temprana y aplicación de medidas preventivas como el aislamiento de 7 a 10 días, higiene y desinfección de espacios escolares.

Machacuay precisó que las instituciones educativas no pueden suspender las clases; pero recomendó a los padres que no envíen a los menores en caso de presentar síntomas.

Se recomendó lavarse las manos a menudo con agua y jabón por al menos 20 segundos, ayudar a los niños a lavarse las manos, después de ir al baño, toser y estornudar, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que es una probable vía de infección, limpiar y desinfectar las superficies, como las manijas de la puerta y juguetes de niños, evitar el contacto con personas infectadas y compartir objetos personales, incluyendo cubiertos y platos, otros.

En tanto, en el colegio “José María Escrivá de Balaguer”, las clases fueron suspendidas por dos días ante la detección de dos casos para proceder a la desinfección del local.

“Los dos niños de 3 años afectados no están asistiendo desde el día lunes, las clases se van a suspender para todo el colegio para la desinfección del colegio”, informó la directora del colegio, Mariela Peña Garcés.