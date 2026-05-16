Un hombre murió y una joven de 27 años resultó herida tras un ataque armado ocurrido en el sector Pachacútec, en el distrito de Ventanilla. Según el reporte de Exitosa, el hecho se registró frente al colegio inicial Casuarinas y generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes reportaron los disparos a las autoridades.

De acuerdo con las primeras diligencias, ambas víctimas se encontraban reunidas con un grupo de amigos en la vía pública cuando fueron sorprendidas por dos sujetos armados. Los atacantes llegaron hasta el lugar y abrieron fuego sin intercambiar palabras con las personas presentes.

🔴🔵 Ventanilla: Dos personas resultaron heridas durante un ataque armado frente al colegio inicial Casuarinas.



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Víctimas fueron identificadas

La Policía identificó a la primera víctima como Luis Humberto Rosales Urbano, de 42 años. En tanto, la otra afectada fue reconocida como Alexandra Chapoñan Tapia, de 27 años.

Testigos indicaron que los agresores aparecieron por la avenida 225 y realizaron al menos siete disparos contra ambos. Tras el ataque, varias personas intentaron auxiliar a las víctimas mientras permanecían tendidas sobre el pavimento.

Luego de efectuar los disparos, los responsables escaparon por la calle Bahía Azul. Según los testigos, ambos abordaron una mototaxi para abandonar la zona con rumbo desconocido.

El ataque generó momentos de tensión entre los residentes del sector, debido a que ocurrió en una zona cercana a viviendas y centros educativos. Vecinos señalaron que escucharon múltiples detonaciones antes de salir de sus casas.

¿Cuál es el estado de las víctimas?

Tras la alerta de los residentes, agentes de la Policía Nacional y personal de operaciones especiales del INPE llegaron al lugar para atender la emergencia. Ambas víctimas fueron trasladadas para recibir atención médica.

Luis Rosales fue llevado al Hospital de Ventanilla, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. Alexandra Chapoñan permanece recibiendo atención médica tras resultar herida en la pierna izquierda.

El caso quedó a cargo de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Las autoridades realizan diligencias para identificar a los responsables y esclarecer el motivo del ataque.

Hasta el momento, no se descarta que el hecho esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas. Vecinos de Ventanilla expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos registrados en el distrito.