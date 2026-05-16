La Sociedad de Beneficencia de Trujillo (SBT) anunció el regreso oficial de “Noche de Luna”, una experiencia cultural y nocturna que busca revalorar la riqueza histórica, arquitectónica y simbólica del Cementerio General de Miraflores, uno de los camposantos más antiguos e importantes del norte del país.

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En esta nueva edición, denominada “Leyendas a la Luz”, los asistentes podrán recorrer la zona histórica del cementerio “a través de una propuesta inmersiva que combina patrimonio, narración oral, teatralización, suspenso y memoria colectiva”.

El evento se desarrollará este 29 de mayo, en tres horarios nocturnos, y marcará el retorno de un proyecto que no se realizaba desde el año 2023. “La iniciativa apuesta por transformar el cementerio en un espacio de aprendizaje cultural y reflexión histórica, acercando a la ciudadanía a personajes, relatos y leyendas que forman parte de la identidad trujillana”, agregó la SBT.

El presidente del Directorio de la SBT, Horacio Alva Villarreal, resaltó por su parte que “‘Noche de Luna’ no solo es una experiencia de entretenimiento; es también una forma de preservar y difundir la historia de Trujillo”. “Queremos que las nuevas generaciones conozcan el enorme valor cultural que tiene el Cementerio de Miraflores y entiendan que aquí también vive parte de nuestra memoria como ciudad”, añadió.

Fundado en 1831, el Cementerio General de Miraflores alberga los restos de importantes figuras de la historia regional y nacional, además de monumentos funerarios que representan distintas etapas arquitectónicas y sociales de Trujillo.

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