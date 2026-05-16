El gerente regional de la Contraloría General de la República en Junín, Víctor Lizárraga demandó al Gobierno Regional de Junín, que el sector Salud sea declarada en emergencia, esto debido a las brechas que tienen los hospitales en cuanto a recursos humanos, locales sin agua potable, equipamiento con limitaciones y hasta ambulancias que estarían embargadas.

“En la mayoría de las intervenciones a los hospitales y centros de salud, el mayor problema que existe es por la brecha de recursos humanos. En Puerto Ocopa, solo han un médico general y un ginecólogo”, mencionó.

En el centro de salud de Chilca, se ejecutó la construcción de un ambiente complementario por 2 millones 305 mil 771.50 soles para construir el servicio de emergencia, sala de partos entre otros servicios una obra que fue “culminada” y el supervisor de la obra dio la conformidad se encontró múltiples deficiencias. La obra culminó el 7 de marzo del 2026, pero hasta el momento no entró en operatividad.

PREOCUPA. En la inspección, la Contraloría que se realizó el 22 de abril, dice el informe de Contraloría que se evidencia la ejecución de partidas de forma deficiente, parcial y no ejecutadas. Además de no existir operatividad de las instalaciones eléctricas.

“Se halló humedad en diversas partes de los techos, en la sala de parto se halló un lavatorio que no está sellado a la pared, entre otras deficiencias no se corrigen, pueden generar complicaciones a la vida útil de la obra”, mencionó.

En el centro de salud La Libertad, demandó acelerar la recategorización y la brecha de personal de salud que requieren para dejar de ser centro de salud y operar como un hospital II-1, que es urgente para la población de Huancayo.

En el centro de salud de Mazamari, un centro de salud inaugurado en el año 2017, no se ejecutó la liquidación, pero hay equipos que luego de más de 10 años están inoperativos y deteriorados. El consorcio que ejecutó la obra a judicializado el caso, porque entregaron los equipos y el Gore Junín no pagó. Por eso el Consorcio empezó a embargar los bienes como una ambulancia entregada, pero que no fue pagada.

En Pangoa, existe la obra del hospital que está con un 96% de ejecución pero no se resuelve la falta de agua y desagüe, mientras tanto no podrán funcionar.

La Contraloría también estuvo en el hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo, donde demandó que sea declarado en emergencia, cuya infraestructura es deficiente y debe ser declarado en emergencia.

El hospital de Chupaca, también tiene problemas de agua y saneamiento que alertaron en su momento y esperan que este problema sea solucionado. La obra del hospital El Carmen, ubicado en la avenida Calmell del Solar, debió entregarse en mayo, pero no se cumplió.

En el hospital Carrión, la Contraloría realizará una nueva intervención a la permanencia del personal en áreas criticas. Además, preparan otra intervención al centro de salud de Concepción, donde se han detectado problemas en las instalaciones eléctricas antiguas que generó corto circuito en perjuicio de los pacientes y el personal de salud del establecimiento.