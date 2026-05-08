En Pueblo Nuevo, Chincha Baja y Tambo de Mora ocurrieron accidentes de tránsito que dejaron el saldo de cuatro personas heridas, entre ellas un efectivo en actividad de la Policía Nacional del Perú. Los involucrados permanecen en observación médica por las lesiones que sufrieron en estos eventos, que están en investigación para esclarecer las circunstancias.

Heridos al hospital

Los vecinos de la primera cuadra de la av. Óscar R. Benavides, en Pueblo Nuevo, fueron testigos de la violenta colisión entre dos mototaxis, que dejó a uno de los conductores malherido. Según estas personas el exceso de velocidad sería la causa de este hecho, y solicitan al gobierno local que evalúe la colocación de rompemuelles.

Otro hecho se produjo en la vía que conduce al distrito de Chincha Baja. Los transportistas encontraron a un efectivo tendido en posición decúbito dorsal en la pista. El uniformado no podía moverse por una posible fractura en la pierna. Sus compañeros llegaron al lugar para prestar apoyo en el traslado para atención médica.

El tercer accidente se produjo en la autopista Chincha – Pisco, jurisdicción de Tambo de Mora. El conductor de un auto tico por causas que se investigan perdió el control del volante, dando origen a la volcadura de la unidad. Dos de los ocupantes, que trabajan en el intercambio vial acabaron en el separador con lesiones visibles en el cuerpo. Ambos fueron llevados al hospital San José.

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