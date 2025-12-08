En la intersección de la av. Progreso con la av. Artemio Molina, en Pueblo Nuevo, han ocurrido en las últimas semanas varios accidentes de tránsito, incluso en uno de los eventos perdió la vida una persona que conducía su bicicleta. A pesar del precedente hay conductores de vehículos menores, livianos y pesados que no respetan la normativa al cruzar intempestivamente la luz roja del semáforo.

Peligro vial

En el cruce se observa que tanto las unidades que van a Artemio Molina, como los que bajan de Progreso cometen la infracción. La multa en este caso es por la papeleta M17, equivalente al 8% de una UIT, es decir más de 640 soles, además se restan puntos en la licencia de conducir. Pero, eso no es todo, los mototaxistas y otros infractores al no respetar el semáforo incrementan el riesgo de un suceso de tránsito.

Peligran no solo de resultar heridos los chóferes, sino además los pasajeros, como ya ocurrió en los accidentes registrados en este tramo de la ciudad. Otras personas vulnerables a los infractores son los peatones, quienes pese a contar con la luz en verde del semáforo deben sortear los vehículos de los irresponsables. También los ciclistas están expuestos a esta mala práctica vial, que en las últimas dos semanas ha dejado un fallecido.

