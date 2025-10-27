Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada del domingo 26 de octubre, en el distrito de Salas-Guadalupe, provincia de Ica.

Brutal accidente

Según testigos, un automóvil de color negro perdió el control y se estrelló violentamente contra un poste de alumbrado público, provocando su caída sobre una camioneta que circulaba por la carretera Panamericana Sur, a pocos metros de la plaza de armas del distrito.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes, mientras el tránsito se vio parcialmente restringido.

Afortunadamente, los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos, aunque los daños materiales fueron significativos, tanto en las unidades involucradas como en la infraestructura pública. Las causas exactas del accidente vienen siendo investigadas por la policía, que no descarta el exceso de velocidad como posible factor.

