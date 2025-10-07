Un incendio de proporciones considerables redujo a cenizas un almacén de madera en un fundo, en el sector Dos Llantas del distrito de Salas Guadalupe, en la provincia de Ica. El fuego, que comenzó cerca de las 3:43 de la tarde del domingo, se mantuvo activo por más de cuatro horas, pese al intenso trabajo de los bomberos.

Siniestro en la zona

El siniestro arrasó con rapidez una estructura usada como depósito dentro de un predio agrícola ubicado a la altura del kilómetro 280 de la carretera Panamericana Sur. Las llamas, avivadas por el material almacenado, alcanzaron varios metros de altura y generaron una columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

Ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios —entre ellas seis cisternas y dos ambulancias— llegaron desde Ica y Pisco para combatir el incendio. Además, la Municipalidad Distrital de Salas apoyó con una cisterna para el abastecimiento de agua, mientras que personal de Defensa Civil y Serenazgo ayudó en las labores de seguridad y control de la zona.

No se registraron víctimas ni heridos, aunque las pérdidas materiales son significativas. El origen del fuego aún no ha sido determinado y las autoridades investigan.

VIDEO RECOMENDADO



