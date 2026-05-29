Ante el riesgo de un derrumbe mayor en la zona de Alto Siguas, las autoridades evalúan la habilitación de una vía alterna temporal que conectaría con la Panamericana Sur por detrás de la planta de Leche Gloria.

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El objetivo es evitar el corte total del tránsito vehicular en esa ruta, donde cientos de unidades de carga pesada, interprovinciales y urbanas pasan por la zona.

La medida fue planteada por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante la mesa técnica realizada el 27 de mayo, encabezada por el Gobierno Regional de Arequipa a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

En la reunión participaron la Gerencia Regional de Transportes, la concesionaria Covinca, SEAL, Grupo Gloria, el IGP, INGEMMET, ANA, AUTODEMA, INDECI, Ministerio Público, alcaldesa de San Juan de Siguas y demás entidades involucradas.

Respecto a una solución vial definitiva, el MTC afirmó que presentará en agosto el trazo del nuevo tramo, que atravesaría varias parcelas del distrito de Majes. Mientras tanto, se solicitó a las municipalidades de Majes y San Juan de Siguas reportar sus avances en evaluaciones de riesgo y acciones de prevención.

La próxima reunión de seguimiento quedó programada para el 25 de junio a las 10 de la mañana.