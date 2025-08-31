Un grave accidente de tránsito se registró la noche del último viernes en el sector de La Expansión Urbana, en el distrito de Salas Guadalupe, cuando un automóvil impactó contra una motocicleta, dejando gravemente herido a su conductor, un menor de 17 años.

Accidente grave

De inmediato, personal de serenazgo acudió al lugar y brindó auxilio al menor, trasladándolo de urgencia al Hospital Regional de Ica. El estado de salud del adolescente es delicado, y se encuentra bajo atención médica especializada mientras sus familiares exigen justicia ante la irresponsabilidad del conductor que huyó sin prestar ayuda.

Las causas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. En tanto, vecinos del sector expresaron su preocupación por la alta incidencia de accidentes en la zona y solicitaron a las autoridades implementar medidas de seguridad vial más estrictas para evitar nuevas tragedias.

Otro accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en la urbanización San Miguel, a espaldas del colegio Las Mercedes, cuando una miniván de color gris, con placa CRF-610, impactó violentamente contra una motocicleta.

Producto del choque, el conductor del vehículo menor cayó con fuerza sobre el pavimento y sufrió lesiones en la pierna. Fue auxiliado por transeúntes y trasladado al hospital para recibir atención médica.

La motocicleta quedó seriamente dañada, atrapada bajo la parte delantera de la miniván. Testigos señalaron que el accidente pudo haber terminado en una tragedia mayor.

Camión partido en dos

Asimismo, ayer en Pisco, un camión frigorífico sufrió un accidente en la avenida Las Américas. El vehículo, que transportaba productos refrigerados, perdió el control y terminó partido en dos, generando alarma entre los conductores y transeúntes que circulaban por la zona.

De acuerdo con testigos, la unidad se habría desestabilizado de manera repentina, quedando una parte en el sardinel y la cabina del conductor sobre la vía, lo que ocasionó una importante congestión vehicular.

Al lugar acudieron efectivos de Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú para iniciar las investigaciones correspondientes y asegurar la zona, a fin de evitar mayores complicaciones en el tránsito. Las labores para retirar la estructura del camión se extendieron durante varias horas, debido al tamaño y peso del contenedor frigorífico.

