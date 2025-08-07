La provincia de Ica fue escenario de dos accidentes de tránsito registrados en menos de 12 horas, uno en la subida al balneario de Huacachina y otro cerca al cruce de San Joaquín, en plena carretera Panamericana Sur.

Siniestros viales

Una camioneta blanca y un automóvil negro protagonizaron una colisión en la subida hacia el balneario de Huacachina. Según información preliminar, el conductor de la camioneta, al parecer, se dio a la fuga tras el impacto.

El siniestro involucró una camioneta marca Geely, modelo GX3 Pro, de color blanco y placa CPE-572, y un automóvil marca KIA, modelo Río, de color negro, con placa Y1V-532. De acuerdo con los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), ambos vehículos están debidamente inscritos.

Ambos vehículos resultaron con daños significativos en la parte delantera. La Policía Nacional del Perú llegó al lugar para iniciar las investigaciones y controlar el tránsito, que se vio parcialmente restringido debido al accidente.

Choque en la Panamericana

Otro accidente se registró ayer por la mañana en la carretera Panamericana Sur, cerca al cruce de San Joaquín. El choque involucró a dos vehículos de placas BUQ-058 y B9K-119, aparentemente producto del intenso tráfico en la zona.

La Policía Nacional intervino rápidamente para restablecer el orden y facilitar el tránsito, el cual se vio afectado durante varios minutos. No se reportaron heridos de gravedad.

