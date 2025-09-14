En uno de sus mejores partidos de la temporada, la escuadra de la Universidad César Vallejo sorprendió y se tumbó por 2-1 a Bentín Tacna Heroica, en el Estadio Jorge Basadre de Tacna, para meterse a la pelea por ganar el Grupo A del Campeonato de la Liga 2 Caja Cusco.

PELEADO

A los 7 minutos, el defensa Joel Quispe le pegó desde fuera del parea y el arquero del cuadro tacneño Jorge Pretell se encargó de contener el balón.

Sobre los 24′, el golero vallejiano Máximo Rabines le ganó un mano a mano al colombiano Marlon Torres, que se perdió una opción clara de gol.

Cuando el reloj marcaba los 37′, el réferi Augusto Menéndez le mostró la cartulina roja al defensa poeta Fernando Da Rosa y al volante de Bentín Julio García.

DE IDA Y VUELTA

En la parte complementaria, el ariete Mauricio Malpartida le pegó desde fuera del área y Rabines estuvo atento bajo los tres maderos.

César Vallejo buscaba abrir el marcador y apareció Danilo Carando para conectar el balón con golpe de cabeza, pero Pretell le negó el grito de gol.

Corrían los 55′, John Fajardo envió un centro al corazón del área para que aparezca Kléiber Palomino, quien se elevó por los aires para pegarle al balón de un fuerte testazo y para su mala fortuna, el esférico se estrelló en el palo.

Y a los 63′, el delantero Joao Villamarín ingresó por el sector izquierdo, le puso un pase en profundidad para que ingrese Sebastián Cavero, quien no perdonó, sacó un izquierdazo y venció la resistencia de Pretell para colocar el 1-0.

El cuadro tacneño buscaba encontrar el empate y de forma increíble, Fajardo solo frente a Rabines se perdió el tanto.

Sobre los 71′, el volante Adrián Ascues se encargó de cobrar un tiro libre desde el sector derecho. El vallejiano envió el centro y en el área estuvo atento José Eduardo Caballero para que con golpe de cabeza envié el balón al fondo de la red. Era el segundo tanto para los vallejianos.

Para darle emoción al cotejo, a los 89′, el ariete Pedro De la Cruz se encargó de anotar el descuento para los tacneños desde el punto de los doces pasos.