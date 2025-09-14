Perú derrotó 3-1 a Portugal en la Copa Davis 2025, avanzando a la etapa de los Qualifiers del Grupo Mundial I para el 2026.

Ignacio Buse se destacó al vencer 3-6, 6-3 y 6-2 al portugués Nuno Borges, consolidándose como una nueva estrella del tenis peruano y asegurando la clasificación del equipo nacional.

Sin embargo, la dupla peruana formada por Juan Pablo Varillas e Ignacio Buse perdió el partido de dobles frente a los portugueses Nuno Borges y Francisco Cabral, quienes ganaron por 7-5 y 6-3 en un duelo intenso.

A pesar de esta derrota, Gonzalo Bueno había abierto la serie con una victoria sobre Nuno Borges el día anterior, destacando la influencia positiva del capitán Luis Horna.

El equipo peruano ahora espera el sorteo para conocer a su próximo rival en los Qualifiers de 2026, con la expectativa de enfrentar a un país élite.

El tenis peruano en el prime: ¡Victoria contundente sobre Portugal! 🇵🇪🔥🇵🇹



Magnifico. Inolvidable. Con las dos principales raquetas consolidadas, Ignacio Buse (112° ATP) y Gonzalo Bueno (205° ATP), Perú eliminó a la favorita Portugal en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. pic.twitter.com/ywql6s4ren — ipdperu (@ipdperu) September 14, 2025

Perú se ubica entre las 30 mejores selecciones de tenis del mundo, y el país confía en que el equipo seguirá logrando importantes triunfos.