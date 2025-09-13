El congresista Américo Gonza Castillo presentó un proyecto de ley para derogar la Ley N° 32123, conocida como la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, argumentando que esta norma “vulnera los derechos de los trabajadores al restringir el uso de sus fondos de pensiones y favorecer desproporcionadamente a las AFP”.

La propuesta dispone la derogación total de la ley y sus disposiciones derivadas, buscando también garantizar mayor autonomía a los afiliados sobre sus ahorros previsionales.

El proyecto incluye la devolución íntegra de los fondos de capitalización a los afiliados del sistema privado, con un procedimiento que la SBS deberá definir en un plazo máximo de 90 días, y que contempla la entrega de estos recursos en no más de seis meses.

El autor de esta iniciativa critica la Ley 32123 impone afiliación obligatoria, limita los retiros y ha generado pérdidas para los trabajadores mientras las AFP reportan utilidades.

Además, se plantea la creación de un sistema de pensiones público, solidario y universal que asegure pensiones dignas y sostenibles para los trabajadores, con menos dependencia en la administración privada.

Este proyecto se suma a otros en el Congreso que buscan eliminar la reforma de pensiones actual, en un contexto de debate y protestas por el futuro del sistema previsional peruano.