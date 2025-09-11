Durante su presentación ante el Congreso, el ministro del Interior, Carlos Malaver, reconoció que los estados de emergencia decretados por el actual gobierno no han logrado reducir los casos de extorsión en el país, a pesar de haber tenido cierto impacto en otros delitos como el robo y el hurto.

“Los estados de emergencia sí han tenido un efecto en la reducción de delitos patrimoniales como el robo y el hurto. Sin embargo, no ha generado un efecto significativo en los delitos de extorsión, los cuales requieren un enfoque específico y estrategias diferenciadas para combatirlos”, dijo durante su intervención.

Señaló que este tipo de crimen requiere estrategias diferenciadas y especializadas, ya que las mafias han sofisticado sus métodos y extendido sus operaciones, afectando especialmente a transportistas, comerciantes y ciudadanos en regiones clave.

Carlos Malaver también advirtió que la criminalidad en el Perú ha evolucionado, y que el país enfrenta graves desafíos como la minería ilegal y el avance del crimen organizado.

“No voy a esconder la realidad que todos conocemos, ni disfrazarla con estadísticas nacionales y regionales. El país enfrenta el grave problema de la minería ilegal y la extorsión que golpea a miles de compatriotas”, indicó Carlos Malaver.

El ministro indicó que, desde que asumió el cargo en mayo, la Policía Nacional ha desarticulado 4,482 bandas delictivas y 78 organizaciones criminales.

Déficit histórico de recursos

El titular del Mininter subrayó que la PNP enfrenta un déficit histórico de recursos, incluyendo chalecos antibalas vencidos y armamento obsoleto, lo que dificulta la lucha contra estos delitos, aunque aseguró que esa limitación no detendrá los operativos ni la respuesta del Estado.

Finalmente, aseguró que su gestión continuará enfocándose en medidas especializadas para enfrentar tanto la extorsión como otros delitos de alto impacto.

Como se sabe, el ministro del Interior, Carlos Malaver, acudió al pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio de 22 preguntas referidas a la creciente ola de inseguridad ciudadana en el país.